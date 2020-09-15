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الكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، حول اقتراب ريال مدريد، من التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تحدثت شبكة "سبورت ميدياست"، أن ريال مدريد اقتحم مفاوضات لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر، وفاجأ غريمه برشلونة، بالموافقة على طلبات النيراتزوري لضم اللاعب.

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وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد وافق على دفع 100 مليون يورو نقدًا للإنتر، مشيرة إلى أن النادي الأبيض توصل لاتفاق مع اللاعب أيضًا على الشروط الشخصية.

وتابعت الشبكة أن لاوتارو ليس اللاعب الوحيد في المفاوضات بين الريال والإنتر، حيث طلب النيراتزوري ضم لوكا يوفيتش مهاجم الأبيض على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وأتمت الشبكة أن إنتر ميلان يريد تحويل الأموال التي سيحصل عليها من وراء بيع لاوتارو، لضم نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي، والذي يرغب فيه كونتي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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