نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الإسماعيلي السابق يلوم حمص على رحيله عن النادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي أن قرار محمد حمص بالرحيل عن النادي الوقت الماضي كان قرار خاطئ.
وأكد صبري المنياوي،، أن فريق الإسماعيلي قام بإجراء تغييرات كثيرة بالأجهزة الفنية هذا الموسم.
وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش: "الإسماعيلي عمل تغييرات كثيرة على صعيد الأجهزة الفنية على مدار الموسم، والاستقرار ضروري ومهم لأن الادارة الفنية السيئة تفتقد للاستقرار".
وتابع: "العجوز وحمص كانا يعلمان أن هناك مدرب أجنبي قادم، ونحن كأولاد للنادي عندما يطلب مننا شئ نفعله على الفور".
وأضاف: "عندما جاء ريكاردو شعر حمص بالحزن، حينها شعر أنه ليس له دور، وأنا أراه اخطأ بالرحيل وكان يجب أن يستمر".
واختتم المنياوي حديثه قائلا: "محمد حمص كان لاعب كبير وشخصية محبوبة لدى الجميع، لكن التدريب ليس له علاقة بلاعب كبير وصغير".
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