نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الكرة بالإسماعيلي يفجرها: عبد الرحمن مجدي لاعب غير ملتزم.. وهذا رأي في المحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي أن عبد الرحمن مجدي نجم الدراويش لاعب غير ملتزم بينما يرى باهر المحمدي لاعب مميز

وأكد صبري المنياوي أن نادي الإسماعيلي، ان حاليا فارغ من النجوم ومنذ أكثر من خمس مواسم تقريبا.

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وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج الماتش: "باهر لاعب مميز ونفس الحال لعبد الرحمن مجدي مؤكدا أنه من افضل اللاعبين في مصر ولكنه غير ملتزم".

وأكد رغم أن عبدالرحمن مجدي لاعب مميز ولكنه لم ينجح في الاحتراف الخارجي بسبب عدم التزامه.

واختتم صبري المنياوي حديثه مؤكدا أن باهر المحمدي لاعب يمتلك شخصية كبيرة وخبرات رغم صغر سنه ويراه مميز جدا في مركزه.