نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: حسم الدوري المصري ليس دليلا على قوة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد حسام ميدو إلى أن الأهلي لديه العديد من السلبيات والتي ظهرت بشكل واضح خلال تلك الفترة، مؤكدا على ضرورة معالجتها سريعا قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن الأهلي رغم حسمه للقب الدوري، فإنه لا يعني بالضرورة أنه قوي ويستطيع حسم لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتابع، " لو انا أهلاوي هكون قلقان جداً علي الفريق في التوقيت الحالي، لإن "الحال ميطمنش"، وضعف فرق الدوري لم يساعد فايلر على تصحيح أخطائه مع الأهلي".

وشدد على أنه حتى في حال كان استطاع الأهلي الفوز على الاتحاد، فإنه كان سيقول نفس ماقاله، خاصة أن الأهلي فاز في مباريات من قبل ولم يظهر بالشكل الأمثل.