نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك.. ميدو يختار الفريق الأٌقرب لدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - راهن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.

وأكد ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على صعوبة فوز الأهلي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن البطولة ستكون للزمالك.

وواصل، "الزمالك سوف يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وكأس العالم للأندية سيتم إلغائه".

واختتم، " أكدت أن الزمالك سيتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي، وبالفعل حدث، والزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم".