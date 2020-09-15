نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك.. ميدو يختار الفريق الأٌقرب لدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - راهن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.
وأكد ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على صعوبة فوز الأهلي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن البطولة ستكون للزمالك.
وواصل، "الزمالك سوف يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وكأس العالم للأندية سيتم إلغائه".
واختتم، " أكدت أن الزمالك سيتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي، وبالفعل حدث، والزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي أم الزمالك.. ميدو يختار الفريق الأٌقرب لدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.