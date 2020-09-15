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موعد مباراة العين الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي العين الإماراتي لمواجهة نظيره السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العين الإماراتي أمام السد القطري، على أرضية ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي، بعد تأجيلها لفترة طويلة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس .

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة السد أمام العين، عبر قناة beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل السد القطري صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد العين الإماراتي في المركز الأخير بلا شئ من النقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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