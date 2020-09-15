نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

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بينما ستقام مباراة الإياب في مصر يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يقام في السادس من شهر نوفمبر المقبل ولم يتحدد مكانه بعد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق أنه حال بلوغ فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي فسيلجأ للقرعة لتحديد مكان إقامة المباراة في أي من البلدين.