نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام أسوان بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة القادم الموافق 18 سبتمبر القادم. تقام مباراة الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادم. ويرغب الزمالك فى الاستمرار فى الفوز من أجل تحقيق المركز الثانى فى جدول الترتيب والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

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