الارشيف / الرياضة

كلنا واحد.. أحمد مرتضى منصور يطلق مبادرة لـ لم شمل الأهلي والزمالك.. ويكشف سر مساندة النادي لـ صالح جمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن هناك محاولات مستمرة للوقيعة بين الاهلي والزمالك خلال الفترة الحالية .
وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت "أن مبادرة " كلنا واحد " يجب أن تكون عنوان الفترة المقبلة، مشددا على ان الاهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ويجب ان يظلا كذلك.
وأشار إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، لم يتردد لحظة في إرسال محامي؛ لمساندة صالح جمعه نجم الاهلي، خلال ازمته الاخيرة، مشددا على ان طلب عبدالله جمعه نجم الزمالك؛ ليس السبب الوحيد لتصرف الزمالك.

ونوه إلى أن صالح جمعه لم يكن اول لاعب من الاهلي يسانده الزمالك، مشيرا إلى أن الأمر تكرر كثيرا في الماضي.

ولفت إلى أن الاهلي والزمالك يجب ان يتكاتفا خلال الفترة المقبلة، وأن تكون مصلحة الكرة المصرية هي الأهم والهدف. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلنا واحد.. أحمد مرتضى منصور يطلق مبادرة لـ لم شمل الأهلي والزمالك.. ويكشف سر مساندة النادي لـ صالح جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا