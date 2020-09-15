المنياوي: عبدالرحمن مجدي غير ملتزم وباهر لاعب مميز

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق، أن الفريق حاليا فارغ من النجوم ومنذ اكثر من خمس مواسم.
وأشار المنياوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج" باهر لاعب مميز ونفس الحال لعبد الرحمن مجدي مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين في مصر ولكنه غير ملتزم.
وأضاف أنه رغم أن عبدالرحمن مجدي لاعب مميز ولكنه لم ينجح في الاحتراف الخارجي بسبب عدم التزامه.
وأتم أن باهر المحمدي لاعب يمتلك شخصية كبيرة وخبرات رغم صغر سنه.
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