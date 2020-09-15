أحمد عبد الغني يكشف سبب عدم انضمامه للأهلي رغم توقيعه للفريق الأحمر

وأضاف: كان يتبقى لي موسم واحد مع الحرس، وكنت على وشك الانضمام للأحمر، ولكن تمسك الجهاز الفني والادارة بوجودي كان سببا في عدم الانضمام للاحمر، وبعد ذلك حصلت مع الفريق العسكري على كأس مصر والسوبر".
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