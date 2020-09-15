وأضاف أن الجميع يتمنى مشاهدة الاهلي والزمالك يخوضون نهائي دوري ابطال افريقيا في مصر، لافتا إلى انه سيكون خير تكريم للكرة المصرية .
واقترح أحمد مرتضى اقامة مباراة وديه بين الاهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يقترح إقامة مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا.. ويكشف استعدادات نصف نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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