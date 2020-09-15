أحمد عيد عبد الملك يدعم لاعبي الأهلي المصابين بـ كورونا

وكتب احمد عيد عبد الملك، عبر حسابه على "تويتر": "سلامات علي لطفي و ياسر ابراهيم، ربنا يشفيكم، وترجعوا في أسرع وقت على خير".
وقالت المصادر، لـ"دوت الخليج"، إن أعراض كورونا ظهرت بسيطة على الثنائي، وتم عزلهما مباشرة، وعودتهما للقاهرة بعد أن أظهرت المسحة الطبية إصابتهما.
وأضافت أن ديفيد سيزا هو الآخر حالته مطمئنة، ويحتاج إلى عدة أيام من العزل وإجراء مسحة جديدة لتحديد موقفه.
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