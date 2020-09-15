نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. حقيقة مفاوضات بيراميدز مع محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي بيراميدز عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن الفريق لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم في الساعات القليلة الماضية على الإطلاق.

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وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "بيراميدز لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق، هو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معاه ولكننا لم نفتح معه أي مفاوضات".

وأكمل: "محمد إبراهيم مرتبط بتعاقد مع المقاصة وكل اللاعبين المميزين في الدوري المصري بما يتلائم مع إحتياجاتنا وقدراتنا هما هدف لينا".

يذكر أن النادي الأهلي يعتبر أبرز المهتمين في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط هجوم الفريق.