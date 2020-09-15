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ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضي منصور يلاعب النادي الاهلي بورقة صالح جمعة خلال الفترة الحالية.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس، أن وجود صالح جمعة ومحمود كهربا داخل النادي الأهلي سيؤثران بشكل سلبي على مسيرة النادي في كل المسابقات.

وأضاف، "جمهور الاهلي عاشق لصالح جمعة، لكن لديهم الرغبة في عودته لمستواه ومن ثم بقائه مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل".

وواصل، "مرتضي منصور بيلاعب الأهلي في الوقت الحالي بورقة صالح جمعة، ويهدد مسئولو القلعة الحمراء بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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