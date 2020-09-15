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تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، بالانتقال إلى النادي الأهلي.

وكشف والده ووكيل أعماله في وقت سابق أن بلايلي يمتلك 3 عروض من أندية مصرية، على رأسهم الأهلي.

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وحدثت تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تعيق انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

حيث أوضح حفيظ بلايلي والد اللاعب، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع أهلي جدة ولكن الأخير غير رأيه مؤخرا، مشيرا إلى أن نجله يرغب في الاستمرار مع فريقه السعودي وأن ما تردد عن امتناعه عن الفريق يرجع لتعثر عودته بسبب ظروف .

فيما أكدت تقارير صحفية تونسية أن الرغبة الأولى للاعب في الوقت الحالي هو الانتقال إلى الترجي التونسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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