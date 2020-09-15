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كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال الصراع مشتعلًا بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية.

 

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسبانيعن أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط، وأنه مستعد للتضحية بالأموال إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه وليس برشلونة.

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وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي، حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لحسم الصفقة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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