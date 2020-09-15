دوري أبطال آسيا.. العين الإماراتي في مهمة تصحيح المسار أمام السد القطري.. الليلة

يستضيف فريق العين الإماراتي نظيره السد القطري، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى العين الإماراتي لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل يطمح السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرناديز في خطف الثلاث نقاط من العين، لقطع خطوة كبيرة نحو عبور دور المجموعات.

ويحتل السد القطري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بـ 3 نقاط، والعين في المركز الرابع بدون نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال آسيا، سباهان أصفهان مع النصر في تمام الثامنة مساء.