ويسعى العين الإماراتي لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
في المقابل يطمح السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرناديز في خطف الثلاث نقاط من العين، لقطع خطوة كبيرة نحو عبور دور المجموعات.
ويحتل السد القطري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بـ 3 نقاط، والعين في المركز الرابع بدون نقاط.
ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال آسيا، سباهان أصفهان مع النصر في تمام الثامنة مساء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دوري أبطال آسيا.. العين الإماراتي في مهمة تصحيح المسار أمام السد القطري.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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