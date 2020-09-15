النصر السعودي يواجه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

وتلعب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى 3 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية شديدة.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف خلف السد، بينما يحتل سيباهان المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وتعول جماهير النصر على نجم الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله، هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، برصيد 35 هدفًا، أملًا في الوصول لمرحلة متقدمة في البطولة بعدما فشل العالمي في الحفاظ على لقب الدوري، وتنازل عنه لصالح الهلال.
في المقابل يقود نافيدكيا لاعب سيباهان الإيراني السابق، الفريق، لأول مرة في البطولة القارية، بعدما تولى المهمة الفنية خلفًا للمدرب أمير قالينوي، الذي استقال من التدريب الشهر الماضي.
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