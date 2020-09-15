نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن الأنجولي جيرالدو، لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لأنه دون المستوى.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق، يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو بالانتقالات القادمة والبحث عن لاعب أخر يقدم إضافة للفريق، مشيرًا الي انه في حال مشاركته لم يقدم أي مستوى داخل الملعب.

وتابع أن أجاي بعيد تماما عن مستواه الفني منذ عودته من توقف الدوري، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الاهلي الفترة القادمة.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل سلبيًا أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.