نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري.. شريف يواصل التألق ونجم الزمالك يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف حتى بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره نادي الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- عبد الله السعيد، بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف، إنبي، 10 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري، المقاولون العرب، 9 أهداف.

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4- مصطفى محمد ، الزمالك، 9 أهداف.

5- وليد سليمان، الأهلي، 8 أهداف.

6- حسام حسن، سموحة، 8 أهداف.

7- والتير بواليا، الجونة، 7 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف.

9- مروان حمدي، وادي دجلة، 6 أهداف.

10- فادي فريد، أسوان، 6 أهداف.