الارشيف / الرياضة

حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيتو ياكي وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رحيله موكله إلى ريال مدريد.

وزار ياكي ورولاندو زاراتي وكيلا لاوتارو مارتينيز مساء يوم الاثنين، المقر الرئيس لنادي إنتر ميلان، مما أثارا التكهنات حول إمكانية مجيئهما لتقديم العروض الإسبانية للاعب، أو مناقشة عرض التجديد "للنيراتزوري".

وقال بيتو ياكي خلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "كانت مجرد زيارة لطيفة، وهذا كل شيء".

Advertisements

وأضاف: "لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة، ولاوتارو مستمر هنا في إنتر ميلان".

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيجتمعون مرة أخرى بمجرد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لمناقشة توقيع عقد جديد ومحسن مع إنتر ميلان.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز (23 عاما) شارك في 49 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات الموسم الماضي، أحرز خلالها 21 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا