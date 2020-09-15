الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف وضع سياسة المرحلة المقبلة وعرض ملف الصفقات الجديدة التي يطلبها الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة موقف فايلر من الشائعات التي تطارده وضرورة الحسم بصورة واضحة خاصة أن الفريق مقبل علي مرحلة حاسمة تبدأ بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت إدارة النادي أن تعاقد الأهلي مع فايلر لا يتضمن وجود بند يمنحه حق الرحيل خلال الفترة المقبلة إلا مع دفع شرط جزائي شهرين.

وقالت إن هذا الأمر طبيعي وأي مدرب يرغب في الرحيل لا يمكن منعه خاصة ان مسئولي القلعة الحمراء وضعوا كل السيناريوهات بإستمرار المدرب السويسري أو رحيله.