مصدر بالترجي: يوسف البلايلي وافق على العودة.. وحسم الصفقة خلال أيام

كان يوسف البلايلي انضم إلى أهلي جدة خلال الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، قادما من الترجي التونسي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الراقي.
وقال المصدر، إن يوسف البلايلي رحب في العودة إلى الترجي، وسيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر، أنه لا يوجد أي معوقات مادية بشأن استعادة البلايلي، لأن أهلي جدة لم يدفع باقي قيمة صفقة ضم اللاعب حتى الآن، وهو ما يسهل المفاوضات.
ويعد النادي الأهلي المصري أبرز المهتمين بضم يوسف البلايلي، ولكن الأمور تعقدت مؤخرا بسبب تمسك أهلي جدة بالحصول على 4 ملايين دولار من أجل التفريط في خدمات اللاعب.
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