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فضيحتان تحكيميتان بـ الدوري المغربي

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كشفت صحيفة "الصباح" المغربية عن فضيحتين تحكيميتين بمسابقة الدوري المغربي، أول أمس، الأحد.

وذكرت صحيفة الصباح، أن أول أمس، الأحد شهد فضيحتين تحكيميتين بمسابقة الدوري، حيث تعيين الحكمة فتيحة الجرموني مساعدة أولى لحكم الساحة رضوان جيد في مباراة الفتح ورجاء بني ملال، رغم أنها لم تجتز الاختبار البدني وفقا للوائح، في الوقت الذي تم فيها استبعاد بعض الحكمات لنفس السبب.

من جهته استغرب الخبير التحكيمي المغربي محمد الموجه من تعيين الجرموني واستثناء حكمات أخريات بدعوى عدم اجتيازهن الاختبار البدني.

وأضافت الصحيفة، أن الواقعة الثانية كانت في مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان، حيث تم الاستعانة بحكم رابع  غير حاصل رخصة الـ var ، وهي شرط أساسي إذا يمكن الاستعانة به في أي لحظة حال إصابة حكم الساحة أو حكم تقنية الفيديو.

وتابعت الصحيفة، أنه لحسن حظ لجنة التحكيم، ان المباراة انتهت دون أي مشاكل، وإلا وجدت نفسها في موقف حرج، بسبب تعيين حكم غير حاصل على رخصة الـ var.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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