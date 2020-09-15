الارشيف / الرياضة

دوري أبطال أوروبا (تصفيات التأهل 3): برنامج مباريات الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر ، لحساب تصفيات التأهل 3 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).


الساعة 18:00 : دينامو كييف الأوكراني - اي زد ألكمار الهولندي
الساعة 19:00: باوك سالونيكا اليوناني - بنفيكا البرتغالي
الساعة 19:30: جينت البلجيكي - رابيد فيينا النمساوي

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا (تصفيات التأهل 3): برنامج مباريات الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا