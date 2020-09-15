تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

وتابع الموقع، أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلا.
وأشار الموقع، أن بدر بانون سينضم إلى النادي الاهلي عقب إنهاء فريق الرجاء مشواره في النسخة الحالية، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
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