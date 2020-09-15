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صبري المنياوي يمدح عبد الله السعيد وخالد جلال بسبب مستواهم

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أحمد جودة - القاهرة - مدح صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي كل من عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز وخالد جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة بسبب مستوايتهم الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المنياوي أن عبدالله السعيد لاعب مميز جدا وكان يشرف على تدريبه عندما كان في الإسماعيلي قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وقال المنياوي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات. 

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وقال المنياوي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات، وأنه كان يشعر أن السعيد كلاعب من البرازيل وهو صغير.

وتابع أن ما يحدث مع المقاصة في المباريات بالدوري هو بصمة إيهاب جلال فهو مدرب مميز ويجيد التعامل مع اللاعبين.

واختتم المنياوي حديثه مؤكدا أن تألق محمد إبراهيم وفوافي أحدث الفارق مع مصر المقاصة الفترة الأخيرة في الدوري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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