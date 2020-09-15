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نجم فرانكفورت يغيب عن الفريق لأسابيع بسبب الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود مدافعه إيفان نديكا "لأسابيع" إثر إصابة اللاعب خلال مواجهة ميونخ 1860 في كأس ألمانيا.

وأوضح النادي أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها آينتراخت على ميونخ 1860 بنتيجة 2 / 1 يوم السبت الماضي في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وأضاف النادي أن نديكا سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي يخوضها أمام أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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