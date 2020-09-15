مدرب منتخب سوريا: رحيل عمر السومة عن أهلي جدة أمر مستحيل

أكد التونسي نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا صعوبة رحيل عمر السومة عن النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مشيرا إلي أن اللاعب قدم الكثير للنادي وللكرة السعودية

وأضاف معلول،في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بحسب رأي الشخصي صعب رحيل عمر عن النادي الاهلي السعودي وذلك لأن الكرة السعودية والنادي استفادت الكثير من السومة .

وتابع: "بصمة كبيرة وضعها السومة في الأهلي ومن الصعب ان يعوض اللاعب بمثل هذه الكاريزما والانضباط حتي لو تم التعاقد مع لويس سواريز نجم فريق برشلونة .

وأتم نبيل معلول تصريحاته قائلا : الاهلي يتنفس عمر السومة واللاعب يتنفس الاهلي .

يأتى ذلك بعد تصريحات اللاعب الاخيرة عن وجود عروض انتقال كبيرة وعدم حسمه رغبة الرحيل عن اهلي جدة السعودي الفترة المقبلة .