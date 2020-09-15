الشباب والرياضة تنظم نموذج محاكاة السلطة التنفيذية فى برلمان طلائع مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج المحاكاة الثاني للدولة المصرية (السلطة التنفيذية) ضمن فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات، وذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة المشاركين بالعُرس الانتخابي.

شارك بالجلسة التدريبية الدكتور رامي عاشور، والمدرب محمود كمال، خبراء مختصون في العلوم السياسية والمهارات الحياتية.

وشملت الجلسة التدريبية نموذج محاكاة السلطة التنفيذية لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، والتعرف على مهام السلطة التنفيذية ودورها في الحياة السياسية، وممارسات أعضاء الحكومة والبرلمان من خلال التفرغ الكامل بالاتصال بقضايا الوطن وتحدياته الرئيسية والمتمثلة في معظمها تحديات اقتصادية شاملة.

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في السياق ذاته، تمت مناقشة عدة محاور رئيسية أهمها مواد الدستور المنظمة لتعامل الحكومة مع البرلمان والعكس، وأهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والتوجه الاقتصادي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحت شعار "مصر تنطلق"، أهم التحديات التي تواجه الحكومة في سرعة تعافي الاقتصاد المصري، وتأثير الحالة الاقتصادية علي الأمن القومي المصري، وشرح يوضح التجارب الاقتصادية الناجحة، والدروس المستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة.

وتستكمل مساء اليوم فعاليات نموذج محاكاة السلطة التشريعية بالإعلان عن القوائم النهائية والدعايا الانتخابية للمرشحين.