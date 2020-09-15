نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسلحة تليفونات بنى سويف قبل مواجهة سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته مرحلة التجهيزات النهائية استعدادا لمواجهة سوهاج الرياضى الاحد القادم بملعب استاد سوهاج بمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وخلال الفترة الماضية وعقب العودة للتدريبات والاطمئنان على سلبية نتائج المسحات الطبية التى أجريت لصفوف الفريق ، خاض الفريق خمس مباريات ودية أمام أندية بوش، والترسانة والألومنيوم، والفيوم، وسمسطا، لتجهيز صفوف الفريق ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين .



وقرر مسوؤلى التليفونات بالتنسيق مع ابو العينين شحاته المدير الفنى للفريق تصعيد ١٠ لاعبين بقطاع الناشئين بالتليفونات وتوقيع عقود رسمية لهم تمهيدا الاستعانة بهم لسد العجز بصفوف الفريق والتغلب على الأزمة المادية .



وتم تصعيد كلا من ( عبدالله طارق ، محمد علي ، صلاح حسني ، محمود زكريا ، شعبان سالم - مواليد ١٩٩٩ - بجانب تصعيد كلا من عبداللطيف محمد ، محمد حسين ، طارق حلمي ، عمار جابر - مواليد ٢٠٠١- وأحمد شعبان مواليد ٢٠٠٠ .



وأبدى أبو العينين شحاته ، المدير الفنى للفريق لسويفي، رضاه عن الفترة الماضية عقب العودة للتدريبات، وخوض خمس مباريات ودية، بغض النظر عن النتائج.

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واضاف في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" : ركزت على الجانب البدني ووصلنا لمعدل جيد وأكاد أجزم أن الفريق من الفرق المعدودة بالمجموعة التى وصلت لهذا المستوى بدنيا خاصة فى ضوء إقامة تدريبات قوية ومباريات ودية .



واختتم قائلا : أتمنى التوفيق بالمباريات الرسمية وان يكون جميع لاعبي الفريق على مستوى مميز ، وتصعيد الناشئين ياتى فى إطار الحرص على إكمال صفوف الفريق بجانب تجهيزهم للاستعانة بهم بالمباريات مستقبلا .



ويتبقى للتليفونات خمس مواجهات قوية امام سوهاج الرياضى والمقرر إقامتها بملعب استاد سوهاج يوم 20 سبتمبر القادم و المنيا و بترول اسيوط وبنى سويف ثم الإعلاميين .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته، مديرا فنيا، وعلى بدر وحمدى فاروق، مدربين، وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولي، وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ، للجهاز الإداري، وخالد مرجان علاج طبيعي، وإصابات ملاعب وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد مشرفا على الكرة .



ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة .

