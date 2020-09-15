بيانيتش يوقع عقود برشلونة رسميا

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أحمد جودة - القاهرة - وقع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 61 مليون يورو بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة. وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم توقيع بيانيتش في قلعة كامب نو لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيل ليونيل ميسي. Advertisements ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 بعد آرثر ميلو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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