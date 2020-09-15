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أحمد حسن: أحمد فتحي تعرض لظلم واضح.. وليست هناك ضربة جزاء للاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح نادي الاتحاد السكندري خلال لقاء الأهلي أمس.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في وقت سابق ذكرت أن هدف وادي دجلة في مرمى الأهلي كان صحيح مليون %، وتحدثت عنه من الناحية الفنية".

وأضاف: "هناك بعض المباريات يتم استخدام تقنية الفيديو بشكل سيئ، لابد أن يدرك الجميع أن هناك مشكلة، لابد أن يكون حكام الفيديو لديهم خبرات".

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وتطرق الصقر للحديث عن ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلي بعد تدخل أحمد فتحي ضد محمود رزق، وكان الحكم إبراهيم نور الدين، وقال: "الكرة كانت في محيط قدم أحمد فتحي، ولاعب الاتحاد هو من نزل برأسه لقدم فتحي، الاهمال كان من محمود رزق".

وأضاف: "فتحي تعرض للظلم الشديد بعد احتساب ركلة الجزاء غير الصحيحة وبالاضافة لحصوله على الانذار الثاني".

وزاد: "الحكام الموجودين في تقنية الفيديو هل لا يوجد واحد فيهم يقوم بتصحيح الأمر للحكم ابراهيم نور الدين، ورغم مشاهدته الكرة لعدة دقائق، احتسبها ركلة جزاء، وهو قرار خاطئ وحرم الأهلي من أحمد فتحي في باقي أحداث المباراة".

وأتم: "لابد أن يتواجد حكام أكثر خبرة لإدارة المباريات، وثقة في أنفسهم أكثر من ذلك ولا يلتفتوا للألوان".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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