أحمد حسن مهاجما إبراهيم نور الدين: فتحي تعرض للظلم .. وركلة جزاء الاتحاد غير صحيحة

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح نادي الاتحاد السكندري خلال لقائه النادي الأهلي أمس.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في وقت سابق ذكرت أن هدف وادي دجلة في مرمى الأهلي كان صحيح مليون %، وتحدثت عنه من الناحية الفنية".

وأضاف: "هناك بعض المباريات يتم استخدام تقنية الفيديو بشكل سيئ، لابد أن يدرك الجميع أن هناك مشكلة، لابد أن يكون حكام الفيديو لديهم خبرات".

وتطرق الصقر للحديث عن ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلي بعد تدخل أحمد فتحي ضد محمود رزق، وكان الحكم إبراهيم نور الدين، وقال: "الكرة كانت في محيط قدم أحمد فتحي، ولاعب الاتحاد هو من نزل برأسه لقدم فتحي، الاهمال كان من محمود رزق".

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وأضاف: "فتحي تعرض للظلم الشديد بعد احتساب ركلة الجزاء غير الصحيحة وبالاضافة لحصوله على الانذار الثاني".

وزاد: "الحكام الموجودين في تقنية الفيديو هل لا يوجد واحد فيهم يقوم بتصحيح الأمر للحكم ابراهيم نور الدين، ورغم مشاهدته الكرة لعدة دقائق، احتسبها ركلة جزاء، وهو قرار خاطئ وحرم الأهلي من أحمد فتحي في باقي أحداث المباراة".

وأتم: "لابد أن يتواجد حكام أكثر خبرة لإدارة المباريات، وثقة في أنفسهم أكثر من ذلك ولا يلتفتوا للألوان".