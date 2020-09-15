بعد انتقاله للدوري الإسباني.. بيانيتش يختار رقم 8 مع برشلونة

كان ميراليم بيانيتش وقع منذ قليل، على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة لمدة 4 سنوات قادما من يوفنتوس، في حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة.
وكلفت صفقة ميراليم بيانيتش نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.
يذكر أن ميراليم بيانيتش، أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في تدريبات برشلونة، لأول مرة، الجمعة الماضية.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
وفشل فريق برشلونة الموسم الماضي في حصد أي بطولة محلية أو قارية، لأول مرة منذ 11 عاما.
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