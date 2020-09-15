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بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، دخل ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "حمدي لاعب جيد وكان مستقبل للأهلي في مركز صانع الألعاب، ولكنه رحل في الصيف الماضي نهائيا".
وأضاف:"قد يكون حمدي رحل عن الأهلي بسبب بعض الأمور الآخرى، لكن لاعب جيد من الناحية الفنية".

وواصل:" بيراميدز دخل في مفاوضات معه، وقد يكون تدعيم لهم في مركز صانع الألعاب وسط بعض الأحاديث عن المفاوضات أيضا مع محمد إبراهيم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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