الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كوليبالي

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي تواصل مع المحامي السويسري مونتيري، لدراسة قانونية مشاركة كوليبالي مع النجم الساحلي في ظل عدم تسديده الغرامة المالية". علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على مشاركة الإيفواري سليمان كوليبالي مع النجم الساحلي في أحد مباريات الدوري التونسي. وأضاف:" الأهلي يبحث عن حقوقه المالية خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسديد الغرامة لصالح النادي الأهلي".

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