وفاة شقيق عادل عبدالرحمن نجم الأهلى السابق

توفى شقيق عادل عبدالرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق اليوم بعد صراع مع المرض . وكتب عادل عبدالرحمن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : "إنا لله وإنا إليه راجعون" .. توفى إلى رحمة الله شقيقي .. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة " .

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