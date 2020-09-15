مؤمن زكريا زار الأهلي يوم الخميس الماضى لمؤازرة زملائه قبل مواجهة الإسماعيلي والتي كان يحتاج الفريق قبلها إلى حصد 6 نقاط للتتويج باللقب، وقام زملائه بعمل حفل تكريم له.

وجه مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهازين والفني والإداري وزملائه اللاعبين على هامش حفل تكريمه قبل المران الجماعي. وحرص الأهلي على تكريم مؤمن زكريا اليوم الخميس قبل مران الفريق الجماعي. Advertisements وأعلن الأهلي حصول مؤمن زكريا على قيمة تعاقده بالكامل بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة. وقال مؤمن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الأهلي لم يتخل عني، ولم يتأخر مجلس الإدارة لحظة عن دعمي والوقوف بجانبي". وتابع "تكريمي ووجودي في بيتي وبين زملائي تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه".



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ادعوله دعوة حلوة .. أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.