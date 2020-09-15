نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يغلق ملف سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسن مستقبل سيرجيو راموس مدافع الفريق الذي ينتهي عقده في صيف العام المقبل. ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن ريال مدريد وراموس اتفقا على حسم مسألة التجديد خلال شهر سبتمبر الجاري. Advertisements وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد تريد أن ينهي راموس مسيرته في الملاعب داخل النادي الملكي، ثم يصبح مدربًا بالميرنجي عقب الاعتزال.

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