نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري نيفيل: صلاح وماني في ليفربول مثل رونالدو وروني مع اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بأن محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول الإنجليزي، مثل رونالدو وواين روني، ثنائي يونايتد السابقين.

وسجل صلاح ثلاثية في مرمى ليدز يوم السبت، حيث بدأ ليفربول الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 4-3 على ملعب أنفيلد.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" سبورتسقال نيفيل :"قبل أربعة مواسم، عندما جاء صلاح لأول مرة إلى ليفربول وأحرز 40 هدفًا، قلت"هذا غريب لن يكون قادرًا على التعايش مع ذلك، لكنه بعد ذلك أنتج باستمرار على مدى عامين أو ثلاثة أعوام".

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وتابع:" السنغالي ساديو ماني محبوب، أعتقد أن اللاعبين ربما يحبونه، إنه يبذل كل ما لديه في كل يوم، سيفعل الشيء غير الأناني للفريق".

وأكمل:" انظر إلى صلاح على الجانب الآخر، إنه لا يمرر أحيانًا إلى زملائه في الفريق إنه أكثر أنانية قليلاً ومحبوب بشكل أقل بسبب ذلك، ربما للجماهير ولزملائه في الفريق".

وأنهى:"لكن بعد ذلك، أنا أنظر إليه على أنه غريب وأعتقد أنه قاتل مطلق على أرض الملعب، هذا يذكرني بالثنائي كريستيانو رونالدو وروني في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، هذا هو المكان الذي يوجد فيه ماني وصلاح في الوقت الحالي".