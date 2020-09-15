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تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي المغربي جلال بونوار عن موقف النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي لصفوفه القلعة الحمراء بدايةً من الموسم المقبل.

وقال بونوار عبر مواقع التواصل الإجتماعي "بتويتر": يبحث النادي الأهلي عن مدخل للتعاقد مع المدافع المغربي بدر بنون، والجانبين اتفقا على تفاصيل الصفقة بشكل ودي".

واستكمل:" تعتب هذه الصفقة من الصفقات المثيرة وتجذب العديد من التساؤلات حول سر موجة انتقالات المغاربة إلى مصر في الفترة الأخيرة السابقة".

ويعد صاحب ال 23 عاماً، ويتميز بالمهارات الدفاعية العالية والطول الفارع والقدرة على التسجيل من الألعاب الهوائية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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