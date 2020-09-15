وزير الرياضة يتفق مع النائب العام على التوسع في لجان التفتيش على الهيئات الرياضية

وتضم لجان التفتيش والفحص عددًا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حيث تقوم اللجان بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كل الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة وفى حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات في هذا الشأن.
وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مشيرًا أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على كل التفاصيل المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
وأضاف أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
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