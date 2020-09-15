الارشيف / الرياضة

هل امتنع إيهاب جلال عن كشف كورونا قبل مواجهة إف سي مصر؟ .. المقاصة يحسم الجدل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة عدم خضوع إيهاب جلال للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن قبل مواجهة إف سي مصر المقرر إقامتها بعد قليل بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز .

وقال هويدى فى تصريحات خاصة لـ  " دوت الخليج  " : " إيهاب جلال خضع لتحليل الكورونا وكل ما يقال عن عدم خضوعه للتحليل أمر لا أساس له من الصحة " .

وأضاف : " الفريق جاهز بشكل تام لمواجهة إف سي مصر ونسعى إلى الفوز ومواصلة النتائج المميزة بعد العروض القوية التى يقدمها الفريق خلال الفترة الماضية  " .

وكان إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة اختار 20 لاعبا لمواجهة إف سي مصر وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هل امتنع إيهاب جلال عن كشف كورونا قبل مواجهة إف سي مصر؟ .. المقاصة يحسم الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا