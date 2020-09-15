هل امتنع إيهاب جلال عن كشف كورونا قبل مواجهة إف سي مصر؟ .. المقاصة يحسم الجدل

نفى وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة عدم خضوع إيهاب جلال للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا قبل مواجهة إف سي مصر المقرر إقامتها بعد قليل بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز .
وقال هويدى فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " : " إيهاب جلال خضع لتحليل الكورونا وكل ما يقال عن عدم خضوعه للتحليل أمر لا أساس له من الصحة " .
وأضاف : " الفريق جاهز بشكل تام لمواجهة إف سي مصر ونسعى إلى الفوز ومواصلة النتائج المميزة بعد العروض القوية التى يقدمها الفريق خلال الفترة الماضية " .
وكان إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة اختار 20 لاعبا لمواجهة إف سي مصر وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
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