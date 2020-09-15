الارشيف / الرياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هدفًا لنادي برشلونة خلال الموسم المقبل، ولكن تعثر الفريق الكتالوني من حسم الصفقة، وذلك على الرغم من اعتراف الرئيس بارتوميو، بوجود مفاوضات لضم اللاعب.

Advertisements

ووفقاً لما ورد بشبكة "ميدياسيت" الإيطالية، فإن ريال مدريد توصل لإتفاق مع إنتر ميلان بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل".

وعلى الجانب الآخر نفت صحيفة "ABC" الإسبانية، ما تردد في إيطاليا، وأكدت على عدم تفاوض ريال مدريد مع إنتر ميلان.

وأختتمت الصحيفة أن ريال مدريد لا ينوي إجراء أي صفقة هذا الصيف، مع الأخذ في الاعتبار، الانخفاض الكبير في الدخل والأمور الاقتصادية، بسبب جائحة فيروس .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا