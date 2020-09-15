نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد حسام ميدو أن فريق الأهلي، يعاني من مشكلة دفاعية، خاصة بعد رحيل أحمد حجازي إلى ويست بروميتش.
وأشار ميدو في تصريحات له عبر برنامجه "اوضة اللبس"، إلى أن الأهلي خسر مدافعه السابق أحمد حجازي.
وأكد ميدو أن الأهلي لم يستطع أن يعوض أحمد حجازي منذ أن رحل إلى الدوري الإنجليزي.
وواصل، "الأهلي لا يحتاج أفشة، فهو ليس له مكان في النادي، خاصة أنه لم يستطع التألق في مركز 10 ومن الممكن أن يكون لديه مكان فقط في خطة لعب 4-3-3".
جدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمس سلبيا أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.
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