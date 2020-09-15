الارشيف / الرياضة

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد سلبيا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب الدولي بمدينة الاسكندرية.

ليحصل النادي الأهلي على نقطة تجعله على بعد نقطتين فقط خلال الجولات المقبلة لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتبقي للنادي الأهلي فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 6 مباريات وهم: أمام مصر المقاصة ونادي مصر وطنطا بالإضافة إلي كل من المقاولون العرب وأنبي وبيراميدز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا