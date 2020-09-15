الارشيف / الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية إلى النائب العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية إلى النائب العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحالت وزارة الشباب والرياضة تقرير مخالفات نادى الشرقية الرياضي إلى مكتب النائب العام للنظر في تجاوزات ومخالفات النادي عقب التقرير الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والذى أثبت وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.

يأتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

Advertisements

وجاء في تقرير المتابعة والرقابة على نادي الشرقية الرياضي ورود العديد من الشكاوى من أعضاء النادى ضد رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وقيام رئيس النادي بإصدار قرارات دون موافقة مجلس الإدارة ودون موافقة الهيئة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، مما أدى إلى مخالفات مالية جسيمة أضرت بمصالح وأموال النادي وبعد فحص مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لهذا الأمر تم إحالة الموضوع للجهات القضائية.

 

كما تم انذار نادى الشرقية بإيقاف التعامل على حسابات النادى بالبنوك حال تكرار أية مخالفة للقوانين واللوائح  وعلى الأخص حال الشروع في إقامة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة أو التعاقد بالأمر المباشر في غير الحالات التي صرح بها القانون أو الصرف دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة وفقا للقانون.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية إلى النائب العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا