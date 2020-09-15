في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر ، لحساب تصفيات التأهل 3 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الساعة 18:00 : دينامو كييف الأوكراني - اي زد ألكمار الهولندي

الساعة 19:00: باوك سالونيكا اليوناني - بنفيكا البرتغالي

الساعة 19:30: جينت البلجيكي - رابيد فيينا النمساوي

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا (تصفيات التأهل 3): برنامج مباريات الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.